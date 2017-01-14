المرصد السوري.. هجوم لداعش على دير الزور ومقتل 30 شخصاً

أفاد المرصد السوري بمقتل 30 شخصاً من النظام وداعش، إثر هجوم شنه الأخير على مدينة دير الزور شرق سوريا.

وأوضح المرصد أن انفجارات عنيفة هزت مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية من جهة، وعناصر "داعش" من جهة أخرى.

وبحسب المرصد فإن التنظيم استهدف مواقع قوات النظام في أحياء الصناعة والجبيلة والرشدية والموظفين والعمال والرصافة والبغيلية ومحيط مطار دير الزور العسكري ومحيط اللواء 137، فيما تترافق الاشتباكات مع قصف عنيف ومكثف من قبل قوات النظام على مناطق في أحياء يسيطر عليها داعش.