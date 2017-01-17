الفصائل السورية تنفي أي انقسام حول آستانة

نفى اسامة أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الفصائل المشاركة بالتحضير لمفاوضات الاستانة، أن يكون هناك أي انقسامات في الفصائل ، مشدداً على أن الوفد الذي تم تشكيله للمشاركة في المفاوضات هو وفد يمثل جميع الفصائل.

وقال أبو زيد ، في تصريح لشبكة "شام" الاخبارية أن الوفد يمثل كل الفصائل ومن بينها حركة أحرار الشام التي تدعم هذا الوفد ومن الممكن أن تسمي ممثل لها على حد قوله.

وأضاف أبو زيد أن تشكيل الوفد ، جاء بعد تأكيدات تركية أن موضوع البحث في الاستانة هو فقط تثبيت وقف النار و الخروقات مما شجع الفصائل للتوجه إلى الاستانة.

وفي هذا السياق أعربت الهيئات والفعاليات المدنية في وادي بردى عن رفضها لقرار فصائل المعارضة حضور مفاوضات أستانة معتبرين هذا القرار بمثابة الطعنة في الخاصرة.

جاء ذلك في بيان لها حملت فيه الفصائل والدول الراعية لوقف إطلاق النار تركيا وروسيا مسؤولية الضحايا التي سقطت في المنطقة.





