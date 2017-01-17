لافروف: "أستانة" ستضمن للمعارضة السورية الحقوق السياسية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن مفاوضات أستانة ستضمن للمعارضة السورية المسلحة الحقوق السياسية، وأضاف أن روسيا تحضر لمحادثات أستانة، وتعمل على دعوة ممثلي الأمم المتحدة وواشنطن.

وأضاف أن محادثات أستانة حول سوريا ستكون أول اتصال رسمي مع إدارة ترمب، وأنه يجب توجيه دعوة لإدارة ترمب لحضور المحادثات، وأعرب عن أمله في أن تلبي إدارة ترمب دعوتنا لمحادثات أستانة.

وأشار لإمكانية متاحة لانضمام فصائل مسلحة أخرى إلى وقف إطلاق النار في سوريا، وقال إن مسألة فيدرالية الدولة السورية يمكن أن يحسمها السوريون فقط.

وانتقد لافروف أوباما وإدارته، وقال إن إدارة أوباما "كذبت" في فصل المعارضة السورية المعتدلة عن النصرة، واتهم واشنطن بتزايد محاولاتها تجنيد دبلوماسيين روس مؤخرا.

أكد أن الإرهاب الدولي يشكل الخطر الأكبر ليس بالنسبة لروسيا فحسب، بل للمجتمع الدولي برمته.

وقال في مؤتمره الصحافي السنوي المخصص للحديث عن نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2016 إن لقاءات أستانة هدفها تعزيز الهدنة في سوريا والاتفاق على الحل السياسي، وأضاف أن موسكو ترحب بتصريحات ترمب حول وضع محاربة الإرهاب ضمن أولوياته.

وتابع عن رأي موسكو بتصريحات ترمب أن هذه التصريحات توحي بعدم استخدام معايير مزدوجة في محاربة الإرهاب.

وأعرب عن أمله بأن يكون التعاون مع واشنطن حول سوريا خلال ولاية ترمب أكثر فعالية.

وقال: "المخاطر في العام الماضي لم تتراجع. أما خطر الإرهاب فاكتسب طابعاً شاملاً. وعجز المجتمع الدولي عن تضافر الجهود استجابة لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأمم المتحدة، من أجل تشكيل جبهة موحدة لمحاربة الإرهاب، يثير قلقنا البالغ والأسف العميق".