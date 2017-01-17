سوريا.. إيران ترفض مشاركة واشنطن في أستانة

أعلن وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، رفض بلاده مشاركة الولايات المتحدة الأميركية في محادثات أستانة بشأن سوريا.

يأتي ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن هدف محادثات أستانة هو تثبيت وقف النار في سوريا، معربا عن أمل موسكو بتعاون أوسع بشأن سوريا مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وقال سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي، إن المفاوضات ستضمن للمعارضة السورية المسلحة الحقوق السياسية، مضيفا أن روسيا تحضر لمحادثات أستانة، وتعمل على دعوة ممثلي الأمم المتحدة وواشنطن.

وذكر لافروف أن "دمشق كانت ستسقط خلال أسبوعين أو ثلاثة في يد الإرهابيين عندما تدخلت روسيا في سوريا".

وأردف لافروف أن اللقاء الذي سيحضره ممثلون عن الفصائل المعارضة والنظام السوري سيسمح بمشاركة "قادة للمقاتلين على الأرض في العملية السياسية".

وأضاف أن محادثات أستانة حول سوريا ستكون أول اتصال رسمي مع إدارة ترمب، وأنه يجب توجيه دعوة لإدارة ترمب لحضور المحادثات، معربا في الوقت ذاته عن أمله أن تلبي إدارة ترمب الدعوة لمحادثات أستانة.

وأشار إلى إمكانية متاحة لانضمام فصائل مسلحة أخرى إلى وقف إطلاق النار في سوريا، لافتا إلى أن مسألة فيدرالية الدولة السورية يمكن أن يحسمها السوريون فقط.

وانتقد لافروف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما وإدارته، وقال إن إدارة أوباما "كذبت" في فصل المعارضة السورية المعتدلة عن النصرة، واتهم واشنطن بتزايد محاولاتها تجنيد دبلوماسيين روس مؤخرا.

وأكد المسؤول الروسي أن الإرهاب الدولي يشكل الخطر الأكبر ليس بالنسبة لروسيا فحسب، بل للمجتمع الدولي برمته.

وأفصح قائلا: "المخاطر في العام الماضي لم تتراجع، أما خطر الإرهاب فاكتسب طابعا شاملا. وعجز المجتمع الدولي عن تضافر الجهود استجابة لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأمم المتحدة، من أجل تشكيل جبهة موحدة لمحاربة الإرهاب، يثير قلقنا البالغ والأسف العميق".