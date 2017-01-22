تفاؤل تركي باجتماع أستانا للوصول إلى تسوية في سوريا

اعتبر كبير مستشاري الرئيس التركي أن مفاوضات أستانا سوف يكون لها أثرها في التسوية السورية والتطبيع في المنطقة برمتها.

معتبرا أن عملية أستانا حدث ٌ تاريخي سوف يدفع بإحياء السلام والاستقرار في سوريا والعراق والشرق الأوسط ككل.

وأشار إلى أن صيغة المفاوضات المنتظرة في أستانا "فريدة ٌ من نوعها"، وستلتئم بمبادرة من قادة روسيا وتركيا وإيران وبحضور الأطراف صاحبة النفوذ الأكبر في المنطقة.

ويشارك في المفاوضات إلى جانب الرعاة الثلاثة، ممثلون عن النظام السوري وعن الجماعات المعارضة اللاراديكالية والمبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة.

