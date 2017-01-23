الجيش التركي يقتل 65 داعشياً في شمال سوريا

أعلن الجيش التركي أنه تمكن، الأحد، من قتل 65 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، وقصف 194 هدفًا للتنظيم شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، اليوم الاثنين، حول عملية درع الفرات في يومها الـ 153 (أمس الأحد)، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأشار البيان إلى استمرار العملية التي تقودها فصائل المعارضة ضد عناصر التنظيم بدعم مدفعي تركي كثيف.

وذكر أن القصف أسفر عن تدمير مخابئ ومواقع دفاعية، وأسلحة وعربات تابعة للتنظيم.

ولفت البيان إلى أن 65 إرهابيًا تم تحييدهم في إطار العملية بيومها الـ 153.

كما أشار إلى أن سلاح الجو التركي استهدف 14 هدفًا للتنظيم في منطقتي "الباب" و"بزاعة" بريف حلب السوري (شمال)، تمكن خلاله من تدمير 6 مقار للتنظيم، و7 مخابئ، وسيارة مفخخة.

وأضاف البيان أن مقاتلات وطائرات بلا طيار تابعة للتحالف الدولي دمرت دبابة، وسيارة مسلحة، و3 عربات، ومدفع هاون تابعة لداعش، في مدينة "تادف"، وقريتي "أبو جبار" و"عويشية" بريف حلب.

وأوضح البيان أن وحدات الكشف عن المتفجرات التركية أبطلت مفعول 25 قنبلة مصنوعة يدويا، و12 لغما أرضيا، في المناطق المحررة من أيدي داعش.

ودعما لقوات "الجيش السوري الحر"، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا).

وانطلقت العملية تحت اسم "درع الفرات"، بهدف تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، خاصة داعش الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.