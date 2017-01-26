6 فصائل تنضم لحركة أحرار الشام بعد هجوم جفش عليها

أعلنت ستة من كبريات فصائل المعارضة شمال سوريا في بيان مشترك الانضمام إلى حركة أحرار الشام، وبحسب البيان الذي حصلت الحدث على نسخة منه فإن الفصائل المنضمة هي جيش المجاهدين وألوية صقور الشام وجيش الإسلام إضافة إلى تجمع فاستقم كما أمرت والجبهة الشامية بريف حلب الغربي وكتائب ثوار الشام وهو فصيل تابع للجيش الحر يتواجد في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي.

وكانت معلومات افادت بها وكالة سمارت نيوز نقلا مصدر عسكري في ريف حلب الغربي .. قد اشارت إلى إن عددا من الفصائل رفعت أعلام "حركة أحرار الشام "، تجنبا لخوض قتال من مع "جفش"، قبل صدور بيان الانضام رسميا إلى الحركة.