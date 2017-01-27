الائتلاف الوطني يرفض الدعوة لاجتماع موسكو

اتهم الائتلاف الوطني السوري المعارض روسيا بالعمل على تشكيل وفد من شخصيات مقربة منها لتمثيل المعارضة في مؤتمر جنيف الشهر المقبل.

و قال نصر الحريري القيادي في الإئتلاف إن أي مفاوضات يتم فيها تغييب الهيئة العليا للتفاوض والائتلاف الوطني سيكون مصيرها الفشل ..

وأعرب الحريري وشخصيات أخرى في الائتلاف عن الاستياء مما وصفوه "بمحاولة موسكو تغيير مرجعيات الحل السياسي في سوريا و الالتفاف على قضية المرحلة الانتقالية"، معتبرين أن موسكو نفذت عملية مراوغة في اجتماعات أستانا، التي كان مخصصة لبحث القضايا العسكرية لتطرح على وفد المعارضة دستورا أعده خبراء روس .

وكانت الهيئة العليا للتفاوض رفضت الدعوة التي وجهتها موسكو إلى شخصيات محددة من الهيئة .. و أشارت مصادر إلى أن الدعوة وجهت إلى أنس العبدة رئيس الإئتلاف الوطني المعارض و نائبه عبد الحكيم بشار و عضو الهيئة السياسية هادي البحرة ..

وكانت روسيا أعلنت عن سعيها جمع فرقاء المعارضة السورية على طاولة واحدة في موسكو الجمعة للإلتقاء بلافروف بهدف اطلاعهم على ما أسفرت عنه المحادثات و محاولة تشكيل وفد موحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف المقررة في الثامن من الشهر المقبل ..

و حسب مصادر فقد وجهت موسكو الدعوات إلى شخصيات تمثل منصات موسكو والقاهرة و أستانا .. أبرزهم قدري جميل وجمال سليمان و جهاد المقدسي ورندة قسيس، إلى جانب أحمد الجربا زعيم تيار الغد السوري ولؤي حسين زعيم تيار بناء الدولة السورية وكذلك حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي في سوريا .

