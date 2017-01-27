النظام والميليشيات يتقدمان في ريف حلب باتجاه الباب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن خوض قوات النظام والميليشيات الموالية معركة الباب والسيطرة على جامعة المأمون وقرية المديونة ومزارعها في الريف الشرقي لحلب والمحور الجنوبي الغربي لمدينة الباب.

ويشنّ النظام وحلفاؤه من الميليشيات عملية عسكرية واسعة في ريف حلب بقيادة ما يُعرف بمجموعات النمر التابعة لرئيس فرع المخابرات الجوية بالمنطقة الشمالية من سوريا.

وتهدف هذه العملية وفق المرصد للوصول إلى مدينة الباب أكبر المعاقل المتبقية لداعش في ريف حلب حيث تسعى بدورها قوات "درع الفرات" المدعومة من تركيا للسيطرة عليها واستعادتها من داعش.

وبذلك، باتت قوات النظام على تماس مع قوات "درع الفرات" المتواجدة في غرب مدينة الباب، لكن الواجهة لا تزال تقتصر على محاربة عناصر داعش هناك.