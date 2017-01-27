بريطانيا: نأمل في انتخابات سورية بإشراف أممي

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن أن بلاده قد تعيد النظر في سياستها حول سوريا وذلك عبر التحالف مع روسيا معتبرا أن الوضع تبدل وقد يكون على بريطانيا أن تعيد النظر في تعاملها مع النزاع السوري

واشار جونسون أن إجراء انتخابات جديدة في سوريا بإشراف الأمم المتحدة سيكون طريقة جديدة لإحراز تقدم حتى لو كان ذلك يعني إمكانية ترشح الأسد.

وشدد على أن بريطانيا تعاونت مع روسيا في اجتماعات أستانا من أجل التوصل لاتفاق في سوريا.

وأشار إلى أن الفيدرالية في سوريا هي الحل الوحيد لمواصلة التقدم. وقال:"لا توجد أي جهة تتحقق من الوضع في سوريا وهذا أمر واضح، ولكن عندما يأتي الأمر للحلول في سوريا، أعتقد بأن الحل الفيدرالي سيكون طريقاً للمضي قدماً .. أو هو الطريق الوحيد للمضي قدماً".

