الأمم المتحدة تدعو ترمب للاستمرار باستقبال اللاجئين

دعت الأمم المتحدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت إلى الاستمرار في استقبال اللاجئين في بلاده والامتناع عن التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين.

وكان ترمب أعلن الجمعة فرض قيود على الهجرة واستقبال اللاجئين خصوصاً من بعض الدول العربية وذلك للحؤول دون دخول "ارهابيين متطرفين" إلى الولايات المتحدة بحسب تعبيره.

وفي بيان مشترك، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين بأن "البرنامج الأميركي لاعادة الاندماج هو من الأهم في العالم". وتابع البيان "الأماكن التي تخصصها كل دولة للاستقبال حيوية. وتأمل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين بأن تواصل الولايات المتحدة دورها الريادي والحماية التي تقدمها منذ زمن للهاربين من النزاعات والاضطهادات".

وأضاف أن المنظمتين "على اقتناع راسخ بأن اللاجئين يجب أن يتلقوا معاملة عادلة وفرصاً لإعادة ادماجهم أيا كان دينهم أو جنسيتهم أو عرقهم". وأعربت المنظمتان عن استعدادهما "لمواصلة العمل بجد وبشكل بناء مع الحكومة الأميركية كما تقومان بذلك منذ سنوات من أجل حماية الأشخاص الأكثر حاجة".



