المعارك تتصاعد في إدلب.. وأحرار الشام تطرح مبادرة

لا تزال المعارك الجارية بين "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) وفصائل أحرار الشام تحتدم بشكل متواصل منذ أيام.

وفي هذا السياق أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن القتال لا يزال متواصلاً بوتيرة متصاعدة بين "جفش" من جانب، وفصائل المعارضة المنضوية تحت راية "حركة أحرار الشام" من جانب آخر، على محور باريشا ومحيطِه بريف سرمدا في الريف الشمالي لإدلب.

واستهدفت الأطراف المتقاتلة بعضها البعض بقذائف أدت إلى انفجارات في المنطقة الجمعة.

وأفاد المرصد بوقوع اشتباكات في مناطق بابسقا وكفردريان ورأس الحصن والكفير، بالتزامن مع قصف متبادل واشتباكات بين الجانبين في احسم بجبل الزاوية بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب أدت إلى سقوط قتلى.

وفي حلب تحدث المرصد عن مظاهرات خرجت الجمعة في الأتارب بالريف الغربي مطالبة بإسقاط "جفش" وخروجها من المنطقة، إلى جانب المطالبة بوقف الاقتتال.

أحرار الشام تقدم مبادرة لوقف القتال

في المقابل، أعلنت القيادة العامة في حركة أحرار الشام، أنها سارعت إلى نشر قواتها لإيقاف الاقتتال بعد الاعتداءات الأخيرة من قبل "جفش" على بقية الفصائل.

وطرحت حركة أحرار الشام مساء الجمعة مبادرة لوقف القتال بين الفصائل، تقضي بوقف كل أشكال الحشد العسكري والاقتتال، على أن يتم احتواء جميع عناصر الفصائل المنضمة للحركة حديثا، ودمج عناصرها داخل مكونات الحركة بشكل كامل.

كما دعت قادة الفصائل الموجودة حالياً في الشمال السوري إلى اجتماع عاجل خلال 48 ساعة يتمخض عنه قيادة موحدة للمناطق التي تمت استعادتها.

ونصت المبادرة على إنشاء مجلس شورى أعلى من قادة الفصائل وتمثيل سياسي موحد وقيادة عسكرية موحدة، إضافة إلى مرجعية شرعية موحدة وقضاء موحد. وتتولى هذه المؤسسات حسب المبادرة الإدارة الكاملة لهذه المرحلة.

إلى ذلك، هددت الحركة أنه في حال استمرت جفش (جبهة فتح الشام) في حشدها العسكري والهجوم على مقرات حركة الشام، فعندها سيتصدون لهم بالمثل.