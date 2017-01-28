ترمب يعلق دخول اللاجئين السوريين حتى إشعار آخر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة انه وقع أمراً تنفيذياً يعلق برنامج قبول اللاجئين السوريين إلى أميركا لمدة أربعة أشهر، وسيعطي الأمر التنفيذي الأولوية لطلبات اللجوء على أساس الاضطهاد الديني للأقليات بعد فترة تعليق البرنامج.

هذا ولم يتناول الأمر التنفيذي انشاء منطقة آمنة للاجئين السوريين. وعلق ترمب أيضاً وبشكل فوري برنامج الإعفاء من التأشيرات.

يذكر أن البرنامج الأمريكي، الخاص بالإعفاء من التأشيرة يسمح لمواطني 38 دولة معظمها من الدول الأوروبية بزيارة الولايات المتحدة وسط إجراءات أمنية أقل تشددا.

وكان مشرعون أمريكيون قد دعوا إلى تشديد الإجراءات في برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يسمح لمواطني الدول التي يشملها البرنامج بدخول الولايات المتحدة دون تأشيرة لزيارة تستمر 90 يوما أو أقل.

وقف دخول المتشددين

إلى ذلك، وقع الرئيس الأميركي قرارا تنفيذيا آخر يتصل بمجال الهجرة ويتضمن تشديد اجراءات المراقبة على الحدود من أجل وقف دخول "الإرهابيين والإسلاميين المتشددين" إلى الولايات المتحدة.

وقال ترمب خلال حفل اقيم في البنتاغون بمناسبة تولي وزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد جميس ماتيس مهام منصبه "لقد فرضت اجراءات رقابة جديدة من أجل ابقاء الإرهابيين الإسلاميين المتشددين خارج الولايات المتحدة. نحن لا نريدهم هنا".

هذا ووقع ترمب أيضاً قرارا تنفيذيا يهدف لاطلاق عملية "اعادة بناء ضخمة" للقوات المسلحة الأميركية تتضمن تزويد القوة العسكرية الأولى في العالم بسفن حربية وطائرات وموارد جديدة.





