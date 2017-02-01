الإئتلاف السوري: دي ميستورا يروّج لبقاء النظام

أثارت تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مساء الثلاثاء حول نيته تشكيل وفد لمحادثات جنيف حول سوريا إذا لم تقم بذلك المعارضة السورية استياء الأخيرة واستهجان العددي من الشخصيات المنضوية ضمنها.

وفي هذا السياق، تحدى الأمين العام للائتلاف السوري عبدالإله الفهد المبعوث الأممي بأن ينجح في تشكيل وفد للمعارضة للذهاب إلى مشاورات جنيف في العشرين من الشهر الجاري.

ووجه الفهد اتهامات لدي ميستورا بالمشاركة في قتل الشعب السوري والترويج لبقاء النظام.

وقال الفهد في تصريحاته إن دي ميستورا غير نزيه في تعاطيه مع الأزمة السورية ومن ورائه منظمة الأمم المتحدة التي اعتبرها شريكة في أعمال التهجير القسري.

من جهته، أكد عضو الائتلاف هشام مروة في اتصال مع الحدث مساء الثلاثاء ان الهيئة العليا للمفاوضات هي التي ستشكل وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف، منوهاً بأنها بصدد القيام بذلك. وتوقع مروه عقد الهيئة العليا اجتماعاً الاسبوع القادم لاختيار أعضاء وفد المعارضة.