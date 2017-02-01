مجلس الأمن يرحب بأستانا: خطوة هامة لوقف النار بسوريا

رحب أعضاء مجلس الأمن بمحادثات أستانا التي عقدت في 23 و24 يناير المنصرم، معتبرين أنها خطوة للأمام في ملف الأزمة السورية.

وأوضح المجلس في جلسة عقدها مساء الثلاثاء أن الدول الأعضاء اطلعت على بيان أستانا الصادر عن الدول الثلاثة الراعية للمحادثات وهي روسيا، وتركيا وإيران، معتبرا أن المحادثات خطوة هامة للاطراف السورية من أجل إعادة تطبيق اتفاق وقف النار الصادر في ديسمبر.

وأضاف البيان الأممي أن مجلس الأمن يرحب بتواصل الأطراف السورية عبر المبعوث الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مؤكدا على التزامه بدعم الحل السياسي في سوريا بما يتوافق مع مخرجات حوار جنيف والقرارات الأممية.

