الفصائل السورية تبحث هوية وفدها إلى مفاوضات جنيف

أنهت فصائل المعارضة العسكرية اجتماعاتها في أنقرة والتي تمحورت حول جنيف أربعة ومؤتمر أستانا الذي تجتمع بشأنه مجددا مجموعات العمل المنبثقة عنه لتقييم وقف النار في سوريا.

في الأثناء أجرى مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية "ألكسندر لافرينتيف" محادثات في العاصمة الإيرانية حول سوريا.



ووصف الموفد الروسي خلال لقائه بأمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني اجتماع آستانا بالناجح لافتا إلى ضرورة استمرار المبادرات السياسية الثلاثية الايرانية الروسية التركية مؤكدا ان المباحثات السياسية لن تخلق اي خلل في عملية مكافحة الارهابيين.

بدوره رأى شمخاني انه بوجود داعش والنصرة ومجموعات أخرى في سوريا لن يكون الحل السياسي في سوريا والمنطقة ممكناً.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تتخذ خطوات محددة لمساعدة عملية التسوية السورية في جنيف مجددا الدعوة بتوسيع إطار التمثيل فيه.

وأعرب لافروف عن ارتياح موسكو لما جاءت به مفاوضات استانا الشهر الماضي وأشار إلى أنه ورغم تمسك الطرفين السوريين بمواقفهما المعروفة، إلا أنهما أبديا استعدادهما للحوار عبر الوسطاء أولا، وللاتصالات المباشرة كما يأمل الجميع لاحقا.

