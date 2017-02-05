عائلات سورية تغادر بيروت نحو أميركا بعد تعليق حظر السفر

غادرت عائلات سورية الأحد مطار بيروت الدولي في طريقها إلى الولايات المتحدة بعد تعليق القضاء الأميركي العمل بقرار الرئيس دونالد ترمب حظر دخول مواطني سبع دول الاراضي الاميركية.

وبدأت شركات الطيران العاملة في المطار بدأت اعتبارا من الأحد بالسماح لرعايا الدول السبع بالتوجه إلى الولايات المتحدة على متن رحلات الشركات الوطنية والعربية والاجنبية تطبيقا لقوانين السفر العالمية".

وأضافت "غادر بيروت عدد من العائلات السورية الحاملة وثائق رسمية تخولها دخول الأراضي الأميركية متوجهة إلى هناك عن طريق بعض الدول الأوروبية والعربية".

وأكد مصدر في شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية لوكالة فرانس برس استئناف السماح لمواطني الدول السبع بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وعلق قاض فدرالي أميركي الجمعة العمل بالمرسوم التنفيذي الذي اصدره ترامب في 27 كانون الثاني/يناير، ما اعاد فتح ابواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع وهي العراق وليبيا والسودان وسوريا والصومال واليمن وايران.

كما رفضت محكمة استئناف فدرالية الأحد طلبا قدمته وزارة العدل لمعاودة العمل فورا بقرار الحظر.

واثر تعليق القضاء الاميركي للقرار، اعلنت شركات طيران عدة بينها ايرفرانس وبريتش ايرويز والامارات والاتحاد، والخطوط القطرية ولوفتهانزا الالمانية والخطوط الجوية السويسرية وشركة يونايتد ايرلاينز انها ستنقل المسافرين من مواطني الدول السبع اذا كانت بحوزتهم تاشيرات صالحة.



