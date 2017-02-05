قوات سوريا الديمقراطية تطالب واشنطن تزويدها بدبابات

بالتزامن مع إطلاقها مرحلة جديدة من العمليات العسكرية ضد داعش، طالبت قوات سورية الديموقراطية السبت واشنطن تزويدها بأسلحة ثقيلة بينها دبابات.

يذكر أنه الأسبوع الماضي زود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تلك القوات في سوريا بمركبات مدرعة لأول مرة، ما وسع الدعم منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية بأعلنت دء المرحلة الثالثة من عملية استعادة الرقة وريفها، من خلال الريف الشرقي من المدينة.

يأتي هذا فيما أفاد ناشطون باحتمال مشاركة روسيا في دعم قوات النظام وميليشيا حزب الله في التقدم نحو الباب معقل "داعش" بالتزامن مع اقتراب فصائل درع الفرات المدعومة تركياً.

