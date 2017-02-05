مبعوث بوتين إلى طهران لبحث الأزمة السورية

يزور مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية "ألكسندر لافرينتيف" الأحد العاصمة الإيرانية طهران لمناقشة الوضع في سوريا.

وبحسب وكالة أنباء تاس الروسية فإن" لافرنتيف" سيبحث مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني نتائج مباحثات لقاء أستانا الذي عقد في 23 و24 يناير الماضي.

كما سيعرض "لافرينتيف" على الجانب الإيراني وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يخص المشاكل الراهنة في المنطقة، وذلك وفق وكالة "تاس".

وتأتي زيارة مبعوث بوتين إلى طهران قبل يوم واحد على الجولة الثانية من محادثات أستانا المنتظرة بين ممثلين عن تركيا وروسيا وإيران في ظل غياب النظام والمعارضة.

إلى ذلك، سيبحث الطرفان خطة العمل المشترك في مجال السياسة والأمن.

