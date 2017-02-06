أستانا.. آلية رقابة الهدنة في سوريا جاهزة بنسبة 90%

مع انتهاء اجتماع استانا لمجموعة العمل المشتركة بشأن التسوية السورية، قالت مصدر دبلوماسي إن الدول الضامنة توصلت إلى آلية مراقبة للهدنة في سوريا بنسبة 90% ، فيما طالبت كل من موسكو وطهران بالمزيد من الوقت لمزيد من التنسيق.

وشارك الأردن اليوم في اجتماعات أستانا وأوضح مصدر أردني أن المملكة تشارك دوما في الاجتماعات التنسيقية حول الأزمة السورية سوءا كانت فنية او سياسية للدفع باتجاه الحل السياسي وإعادة الأمن والاستقرار لسوريا.



وكذلك حل المسائل المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية.



واحتضنت العاصمة الكازاخستانية أستانا اليوم الاثنين اجتماعاً جديداً لمجموعة العمليات المشتركة، يضم ممثلي كل من أنقرة وموسكو وطهران، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه موسكو دعم بلادها لمواصلة المحادثات بشأن الأزمة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن الفريق الخاص بالشأن السوري في الخارجية الأميركية يفضل ضمناً إعطاء الأولوية لتثبيت وقف النار ومسار أستانا، وإن كان يبدي دعماً شفوياً لمسار جنيف، واعداً في الوقت ذاته بالضغط لتشكيل وفد المعارضة وعقد مفاوضات جنيف في موعدها إضافة إلى استمرار التزامه بالعمل على انتقال سياسي وإجراء إصلاحات عميقة في النظام السوري.

وكانت تركيا والمعارضة قد رفضتا إجراء أي نقاش في الوقت الحاضر حول الدستور السوري الجديد الذي اقترحته روسيا في مؤتمر أستانا الشهر الماضي.

المعارضة تبحث تشكيل وفدها التفاوضي إلى جنيف

وفي اجتماع استضافته أنقرة الأحد بمشاركة ممثلي الجناحيْن السياسي والعسكري للمعارضة السورية، وممثلين عن الحكومة التركية، أعلنت المعارضة أن وفدها التفاوضي إلى جنيف 4 المزمع عقده أواخر الشهر الحالي، سيضمّ عسكريين وسياسيين وممثلين عن المجلس الوطني الكردي، باستثناء حزب الاتحاد الديمقراطي المرفوض تركياً.

في المقابل، تعقد الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعها في الرياض لبحث المشاركة في محادثات جنيف وتشكيل وفد موحد مع الفصائل العسكرية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة العليا في مقابلة مع قناة "الحدث" مساء الأحد أنه لا يوجد وفد للمفاوضات في المرحلة الراهنة، مضيفاً أنه سيتم تشكيل وفد التفاوض إلى جنيف في اجتماع الرياض.

