نعسان آغا: لافروف ليس لديه تعريف دقيق من هو المعارض

قال رياض نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية في مقابلة سابقة مع الحدث إن روسيا تفرض على المعارضة أسماء الأولى أن تكون ضمن وفد النظام، مضيفا إن وزير الخارجية الروسي ليس لديه تعريف دقيق من هو المعارض.

وفي اجتماع استضافته أنقرة الأحد بمشاركة ممثلي الجناحيْن السياسي والعسكري للمعارضة السورية، وممثلين عن الحكومة التركية، أعلنت المعارضة أن وفدها التفاوضي إلى جنيف 4 المزمع عقده أواخر الشهر الحالي، سيضمّ عسكريين وسياسيين وممثلين عن المجلس الوطني الكردي، باستثناء حزب الاتحاد الديمقراطي المرفوض تركياً.

في المقابل، تعقد الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعها في الرياض لبحث المشاركة في محادثات جنيف وتشكيل وفد موحد مع الفصائل العسكرية.