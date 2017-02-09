الفصائل السورية تشترط تطبيق بنود أستانا قبل جنيف 4

اشترط رئيس وفد الفصائل السورية المسلحة إلى المفاوضات السورية، محمد علوش، تنفيذ بنود محادثات أستانا قبل التوجه للمشاركة في جولة جديدة من مفاوضات جنيف 4 المزمع عقدها في العشرين من فبراير، بحسب ما أعلن الأربعاء المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

كما أكد علوش في تصريح لقناة الحدث مساء الأربعاء أن فصائل المعارضة تنتظر تنفيذ الوعود المتعلقة بوقف إطلاق النار والإفراج عن كافة المعتقلين لدى النظام وفك الحصار عن المناطق المحاصرة.

الحر ينفي وجود خلاف بين الفصائل والمعارضة السياسية

على صعيد آخر، وبعد ما تم تداوله من أنباء عن خلافات بين المعارضة السياسية المتمثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، وبعض الفصائل العسكرية لجهة حجم التمثيل في الوفد الذي سيشكل للمشاركة في مفاوضات جنيف 4، نفى المستشار القانوني للجيش السوري الحر، أسامة أبو زيد، في اتصال مع الحدث الخميس وجود أي خلاف بين المعارضة المسلحة والسياسية.

واعتبر أن طلب تمثيل العسكريين بأكثر من نصف الوفد كان مجرد اقتراح ليس إلا.