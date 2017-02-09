دي ميستورا سيوجه دعوات للمعارضة السورية للمشاركة بجنيف4

أعلنت الأمم المتحدة مساء الأربعاء على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك أن موفدها الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيوجّه دعوات للمشاركة في محادثات "جنيف 4" للسلام خلال الأيام القليلة المقبلة، متراجعا عن تحذير كان وجهه إلى المعارضة السورية في وقت سابق.

وكان دي ميستورا قد حذّر المعارضة من أنه سيعمد بنفسه إلى اختيار مندوبي المعارضة الذين سيشاركون في محادثات السلام المقرر انعقادها في جنيف في 20 فبراير/شباط تحت إشراف الامم المتحدة في حال لم تتوصل إلى الاتفاق على من سيمثلها.

وكان دي ميستورا حدد الثامن من شباط/فبراير موعدا للمعارضة للاتفاق على من سيمثلها.

وأمس الأربعاء، قال دوجاريك للصحافيين إن "الدعوات ستوجه خلال الأيام القليلة المقبلة". وتابع: "نعرف جميعا أن هذه الإجراءات معقدة وتتطلب الكثير من المحادثات والمشاورات مع الكثير من الأشخاص" قبل أن يضيف أن "دي ميستورا وفريقه سيواصلون العمل على هذه الطريق".

وكانت المعارضة استقبلت بامتعاض تهديد الموفد الخاص وقالت إن اختيار ممثليها لا يعود إليه.

