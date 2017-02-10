بدء اجتماعات المعارضة السورية في الرياض استعدادا لجنيف

قبل عشرة أيام من بدء محادثات جنيف 4.. بدأت الهيئة العليا للمفاوضات السورية الجمعة، اجتماعاتها في العاصمة السعودية الرياض لبحث مشاركتها في الاجتماعات.

وأكد مسؤول في الائتلاف السوري أن هناك توافقاً بين الائتلاف وهيئة المفاوضات والفصائل العسكرية على تشكيل وفد مفاوض الى جنيف قادر على تحقيق مطالب الشعب السوري.

من جانبه قال هشام مروة، عضو الائتلاف الوطني السوري، في اتصال هاتفي مع "الحدث" إنه من المبكر جداً الحديث عن نتائج الاجتماعات التي تستمر اليوم وغداً، ولكن هناك تأكيدات على وجود توافق على الخطوط العريضة لتكوين وفد يشمل جميع المكونات السياسية والثورية.

هذا وأكد رئيس وفد الفصائل السورية بمحادثات أستانة القيادي محمد علوش في وقت سابق بأن اجتماعا موسعاً سيضم وفد الأستانة والهيئة العليا للمفاوضات السورية، سيعقد في الرياض اليوم وغدا لتدارس نتائج مؤتمر أستانة ووضع أولويات للمرحلة القادمة في العمل و كذلك لبحث دعوة مفاوضات مؤتمر جنيف.

من جهة أخرى، وجهت روسيا دعوة رسمية لرئيس الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة لزيارة موسكو وبحث ملف التسوية السياسية .. وقالت المصادر ان من المقرر الاتفاق على موعد الزيارة قريبا.

في هذه الاثناء يزور وفد من الائتلاف الوطني يضم نائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو وعضو الهيئة السياسية بدر جاموس موسكو للقاء نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس بوتين لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية.

