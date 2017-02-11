البنتاغون: ندعم قوات سوريا الديمقراطية لمحاربة داعش

قال المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين غالاواي إن وزارة الدفاع ستطوّر خيارات هجومية للرئيس دونالد ترمب لمكافحة تنظيم داعش في الوقت الذي حدده دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف أن خطة واستراتيجية وزارة الدفاع حتى الآن تركز على العمل مع القوات المحلية الشريكة، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم حاليا قوات سوريا الديمقراطية وهي تندفع إلى الرقة عبر ثلاثة محاور.

ويجري تقديم الدعم، حسب تعبيره، عن طريق الضربات الجوية والمساعدات والمشورات للقادة، بالإضافة إلى تقديم التدريب والسلاح والذخيرة والدعم اللوجيستي لهذه القوات.