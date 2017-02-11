المعارضة السورية: 20 مفاوضا و20 استشاريا في وفد جنيف

تم الاتفاق على اسم محمد صبرا في منصب كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية إلى جنيف4، ونصر الحريري رئيساً للوفد. حسب ما كشفت عنه مصادر لقناة العربية.

وكان المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، سالم المسلط، أكد في اتصال مع قناة "الحدث"، السبت، أن اجتماعات المعارضة السورية لا تزال مستمرة في الرياض لليوم الثاني على التوالي، وأنه خلال ساعات سيتم الإعلان عن أسماء الوفد الموحد المشارك في مفاوضات جنيف 4.

وكشف أن هذا الوفد الذي يمثل كافة الأطياف السياسية المعارضة، فضلاً عن الفصائل المسلحة، سيضم 20 مفاوضاً، و20 استشارياً من قانونيين وسياسيين مهمتهم دعم الفريق المفاوض.

كما أوضح أن الوفد سيضم جميع الفصائل المسلحة بمن فيهم من شارك في مؤتمر أستانا في 23 يناير الماضي، مشدداً على أن المجتمعين راعوا مسألة أن يكون الجميع ممثلون في الوفد، بمن فيهم الأكراد والعرب والمسيحيون، بالإضافة إلى ممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو.

وختم حديثه مشدداً على أن مطالب الوفد تستند إلى القرارات الدولية، لاسيما القرار 2118 والقرار 2254 وبيان جنيف 1، ولا مرجعيات أخرى.

ماخوس: عن عملية سياسية دون وقف النار

وكان المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات منذر ماخوس، قد أعلن، مساء الجمعة أنه لا حديث عن عملية سياسية لحل الأزمة السورية ما لم يتم تثبيت وقف إطلاق النار. وكشف ماخوس في مقابلة مع قناة الحدث عن سعي الهيئة لضم منصتي القاهرة وموسكو إلى وفد المعارضة إلى جنيف، إلا أنها لم تتلق إجابات منهما بعد.

يأتي هذا فيما أبدى عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري استغرابه من تصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن اجتماع الرياض والتي وصفها بالصعبة، وأكد الحريري أن الاجتماع تسوده أجواء إيجابية، ويبحث تشكيلَ وفدٍ موحد.

وكان دي ميستورا حذر في وقت سابق من انهيار الهدنة والمفاوضات بسبب الخروقات التي تجري في الغوطة الشرقية.

كما اعتبر أن مفاوضات المعارضة السورية في الرياض صعبة للغاية، ودعا المعارضة إلى توحيد صفوفها وضم جميع الأطياف إلى الوفد المفاوض، ما قد يصعب على النظام رفض التفاوض معها، بحسب قوله.

وقال: "الأمر الأساسي والمهم حالياً هو أن تقوم المعارضة بتوحيد بصفوفها، وأن تنضم إليها مجموعات أخرى خارجة عن خطوطها، طبعا إذا ما حصل ذلك سيصعب على النظام أن يرفض التفاوض مع وفد يجمع كل أطياف المعارضة من المقاتلين والسياسيين ."

وأضاف: "الآن أمامنا بعض الأيام لكي نبدأ بالإعداد لإعادة إطلاق مفاوضات جنيف، طبعا هدف محادثات أستانا هو حماية وقف إطلاق النار أما جنيف فهو لإطلاق مفاوضات سياسية."