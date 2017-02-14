علوش إلى أستانا والمحادثات خلف الأبواب المغلقة

أفاد مصدر دبلوماسي للحدث بان محمد علوش الى جانب مجموعة محددة سيحضرون اجتماع استانا ...

وكان أعلن أعلن وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمنوف، الثلاثاء أن آليات مراقبة وقف إطلاق النار، ومعاقبة الجهة التي تنتهك الهدنة في سوريا هما عنوانا اجتماع أستانا حول الأزمة السورية يومي الاربعاء والخميس المقبلين.

وأكد عبد الرحمنوف أن كلا من الوفد الروسي والوفد الممثل للنظام وصلا إلى العاصمة الكازاخاية في انتظار وصول الوفدين الإيراني والأردني.

وأضاف عبد الرحمنوف ان الخارجية الكازاخية تنتظر من الجانب التركي، في القريب العاجل، تأكيد مشاركة وفد من المعارضة السورية في اجتماعات أستانا من عدمها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين أن الجولة الجديدة من مفاوضات آستانة التي ستعقد الأربعاء، ستجرى وفق التمثيل نفسه الذي شهدته الجولة السابقة لجهة حضور ممثلي المعارضة والنظام السوري، بالإضافة إلى حضور نفس ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة وتشمل روسيا وتركيا وإيران، وكذلك المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بالإضافة إلى ممثل عن الولايات المتحدة.

كما شدد لافروف على الأهمية الكبرى لحضور الأردن.



هل تتغيب المعارضة السورية؟

يذكر أن مسؤولا بالمعارضة السورية كان أعلنالاثنين أن وفد المعارضة لن يحضر المحادثات في كازاخستان هذا الأسبوع لعدم التزام روسيا بما اتفق عليه في اجتماع سابق.

في حين اعتبر مسؤول ثانٍ بالمعارضة أنه "يجب على النظام السوري تقديم دلائل على حسن النية قبل اجتماع أستانا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الخارجية في كازاخستان أكدت السبت مشاركة الوفدين السوريين، وفد النظام ووفد المعارضة المسلحة في محادثات أستانا منتصف الشهر الجاري.