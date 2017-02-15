أجندة جنيف4 .. المعارضة تصر على "الانتقال السياسي"

في الوقت الذي أعلن فيه عن تأجيل لقاء أستانا حول سوريا ليوم الخميس بدل الأربعاء، بسبب تأخر وصول بعض وفود من المعارضة السورية إلى العاصمة الكازاخية، لا يزال موعد انعقاد المفاوضات الأممية في جنيف الأسبوع المقبل ثابتاً.

وفي ما يتعلق بجدول أعمال المفاوضات، قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط الأربعاء إن المعارضة السورية تريد مفاوضات مباشرة حول مرحلة "الانتقال السياسي" في محادثات جنيف الأسبوع المقبل.

وأشار المتحدث إلى أن وفد المعارضة مازال بانتظار تسلم أجندة مفاوضات جنيف، مشدداً على ضرورة أن تكون المفاوضات مباشرة اختصاراً للوقت، والبدء بمناقشة مرحلة الانتقال السياسي.

وشدد على أن السوريين لا يمكن أن يقبلوا ببقاء الأسد في السلطة خلال المرحلة الانتقالية أو في المستقبل.