دي ميستورا يبحث في موسكو عقدة وفد المعارضة لجنيف4

بعد أن تأكد عدم مشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في اجتماع أستانا الذي سينطلق الخميس 16 فبراير إثر تأجيل تقني لتأخر وصول بعض وفود المعارضة السورية، بحسب ما أوضحت الخارجية الكازاخية، يتوجه دي ميستورا إلى موسكو للقاء وزيري الخارجية والدفاع الروسيين للبحث في وقف النار والتشكيلة النهائية لوفد المعارضة إلى محادثات جنيف4 بعد رفض مجموعتي موسكو والقاهرة اقتراح هيئة المفاوضات العليا ضم شخصية من كل منهما الى الوفد .



وقد يكون هذا الموضوع ملفاً رئيسياً في لقاء لافروف ونظيره الأميركي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ يومي 17 و18 الحالي لإجراء "أول محادثات سياسية بين روسيا والإدارة الأميركية الجديدة عن سورية".

