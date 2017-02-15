تأجيل لقاء أستانا حول سوريا.. وكازاخستان توضح

بعد تأجيل انطلاق محادثات أستانة حول سوريا إلى يوم الخميس 16 فبراير بعد أن كان مزمع عقدها الأربعاء، أوضح وزير خارجية كازاخستان الأربعاء، بحسب ما نقل مراسل الحدث، "أن ما حصل هو تأخير للمحادثات، بسبب تأخر وصول القسم الأكبر من وفد المعارضة السورية."

وأضاف أن الاجتماع الرئيسي للأطراف سيعقد يوم غد(الخميس) واليوم (الأربعاء) ستعقد اجتماعات ثنائية متعددة.

وكان كبير مفاوضي المعارضة السورية محمد علوش أكد الثلاثاء المشاركة بوفدٍ مُصغر في أستانا، في حين أعلنت الخارجية الكازاخستانية أن المفاوضات ستجري خلف أبواب مغلقة، لمناقشة آليات مراقبة وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة.

وكان وفد النظام السوري ووفد موسكو وصلا الثلاثاء إلى آستانة للمشاركة في المحادثات.

يذكر أن محادثات أستانا 2 تأتي استكمالاً لجولة أولى عقدت الشهر الماضي( 23 و24 يناير) هدفت بشكل رئيسي إلى تثبيت وقف إطلاق النار الساري في سوريا منذ 30 ديسمبر بموجب اتفاق بين موسكو وأنقرة.

ويعتبر الاجتماع الذي كانت وراءه موسكو وبقية الدول الراعية له من تركيا وإيران، وبحضور الأردن، مقدمة للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة المقرر أن تبدأ في جنيف في 23 شباط/فبراير.

وتستضيف جنيف في 23 شباط/فبراير مفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة، بهدف استكمال بحث تفاصيل عملية الانتقال السياسي والملفات الخلافية، وعلى رأسها مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد.

