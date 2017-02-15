شريط عازل بين النظام ودرع الفرات في الباب السورية

ذكرت صحيفة حرييات التركية أن قوات درع الفرات المدعومة من أنقرة أنشأوا شريطاً أمنياً لتجنب المواجهات بينهم وبين قوات النظام السوري في المعركة لاستعادة مدينة الباب من داعش.

وأضافت الصحيفة بأن الشريط العازل والذي حصل بوساطة روسية بين أنقرة ودمشق ، تم إنشاؤه جنوب بلدة الباب ويتراوح عرضه بين 500 و1000 متر.

وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش التركي الأربعاء مقتل سبعة من عناصر قوات درع الفرات في هجوم بسيارة مفخخة لداعش استهدف القاعدة العسكرية المؤقتة في منطقة الباب شمالي سوريا. وأضاف أن ثمانية من عناصر داعش قتلوا بنيران قوات "درع الفرات"

