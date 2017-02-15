30 غارة جوية روسية على مواقع المعارضة في درعا

أعلنت مصادر في المعارضة السورية وشهود عيان مساء الثلاثاء أن مقاتلات روسية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة درعا، في أول حملة قصف جوية وصفت بالمكثفة.

وذكرت مصادر في المعارضة أن الطيران الروسي نفذ ما لا يقل عن ثلاثين غارة دعماً لقوات النظام ولمواجهة تقدم فصائل المعارضة السورية بعد اقتحامها حي المنشية في مدينة درعا.

وبدأت حملة القصف الروسية، الاثنين، وهي الأعنف منذ أن تدخلت روسيا في سوريا قبل أكثر من عام.

واقتحمت فصائل من المعارضة المسلحة يوم الأحد حي المنشية شديد التحصين في معركة أطلقت عليها اسم "الموت ولا المذلة" وقالت إن هدف الحملة إحباط أي محاولة من قب النظام للسيطرة على معبر حدودي استراتيجي مع الأردن.

ومن شأن سيطرة قوات النظام على المعبر الخاضع للمعارضة ومساحات من الأراضي في القطاع الجنوبي من المدينة أن تفصل بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شرق وغرب المدينة.

وأعلنت قوات النظام السوري أن المعارضة فشلت في تحقيق مكاسب، وأنها ألحقت بها خسائر كبيرة.



