النظام السوري للمعارضة: لا تحلموا بتغيير الأسد

أعلن نائب وزير الخارجية السوري #فيصل_المقداد اليوم قبيل انطلاق #مفاوضات_جنيف السورية أن وفد النظام ذهب إلى جنيف لمناقشة تسوية سياسية وليس تغيير القيادة، معتبراً أن هذا حلم لن يتحقق.

وقال المقداد "نحن لا نتحدث عن انتقال سياسي، ما يعني بالنسبة لهم أن تذهب القيادة كلها ويأخذون هم البلاد. نحن لن نذهب إلى جنيف لإعطائهم هذا. هذا لن يحصل أبداً، نحن ذاهبون إلى جنيف لنجد تسوية سياسية وليس لتغيير الحكومة".

وتابع "التغيير الحكومي مسؤولية الشعب السوري الذي انتخب الأسد قائداً له. دعهم يطالبون بما يشاؤون، دعهم يحلمون، هذا لن يتحقق أبداً. إذا استمعنا لهم والمجتمع الدولي سمع لهم #سوريا ستدمر".

المعارضة السورية: نريد شريكاً "جدياً" في المحادثات

من جانبها، دعت #المعارضة_السورية إلى محادثات مباشرة مع وفد النظام، وقالت إنها تأمل أن تجد شريكا "جديا" في المفاوضات التي تبدأ اليوم في جنيف. وقال #سالم_المسلط المتحدث باسم وفد المعارضة، إن الحكومة جاءت إلى جنيف لكسب الوقت وليس للحديث عن انتقال سياسي، وذلك على الرغم من استبعاد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان #دي_ميستورا تحقيق أي اختراق في هذه الجولة.