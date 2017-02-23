قوات "درع الفرات" تسيطر على مدينة "الباب" السورية

قالت #المعارضة_السورية ، اليوم الخميس، إن قوات " #درع_الفرات " المدعومة من تركيا سيطرت على #مدينة_الباب شمال سوريا.

وغرد أسامة أبو زيد، المستشار القانوني للجيش السوري الحر على تويتر: "الباب محررة بالكامل بعد معارك ضارية خاضها أبطال #الجيش_السوري_الحر في مواجهة تنظيم #داعش " .

كما ذكر أحمد عثمان قائد مجموعة "السلطان مراد" لوكالة فرانس برس، أنه تم تحرير مدينة الباب بالكامل، ويتم حالياً تمشيط الأحياء السكنية من الألغام".

إلى ذلك، أفادت وكالة الأناضول أن قوات الجيش السوري الحر المدعومة من #الجيش_التركي انتزعت #السيطرة على المدينة الواقعة في شمال #سوريا .