الجيش الحر يبدأ عملية تمشيط في الباب لإزالة ألغام داعش

شرعت فصائل الجيش الحر المدعومة من الجيش التركي بعمليات تمشيط للألغام التي خلفها التنظيم في أرجاء مدينة الباب السورية، بعد سيطرة قوات الجيش الحر المدعومة تركياً على مدينة الباب التي تعد المعقل الرئيسي لداعش شمال سوريا.

وبدأت عمليات تمشيط المدينة لإزالة الألغام والقنابل التي خلفها تنظيم داعش بعد اندحاره منها، أما باقي المقاتلين فانشغلوا بالاحتفال بطرد داعش من المدينة كل على طريقته الخاصة، منهم من سارع لالتقاط صور سيلفي مع رفقاءه كتذكار لهم من معركة فرضت عليهم لطرد داعش من مدينتهم، وجزء آخر راح يحتفل بطرد التنظيم من المدينة رقصا على وقع صوت الرصاص.

وتأتي السيطرة على المدينة بعد أكثر من مئة وثماني يوماً من انطلاق عملية درع الفرات التى بدأها الجيش التركي بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي دعمًا لقوات "الجيش السوري الحر" في شمال سوريا.

انطلاقا من مدينة جرابلس في الرابع والعشرين من أغسطس من العام الماضي بهدف إبعاد داعش والمقاتلين الأكراد عن الشريط الحدود مع سوريا.