جنيف 4.. بحث عن طريقة للتفاوض وجدول الأعمال

تتواصل اليوم الجولة الجديدة من مفاوضات #جنيف_أربعة السورية والتي اعتبرتها #الأمم_المتحدة فرصة تاريخية، مع الاعتراف بأنها ستكون صعبة جدا سواء في ما يتعلق بجدول الأعمال او بطريقة إجراء المفاوضات.

ويعقد #دي_ميستورا اليوم سلسلة من اللقاءات الثنائية لتحديد ما إذا كانت المفاوضات ستجري وجها لوجه.

وفي الجولات السابقة العام الماضي، جرت المفاوضات في قاعتين منفصلتين وقام مبعوث الأمم المتحدة بدور الوسيط.

ويشكل جدول أعمال المفاوضات قضية بالغة الحساسية أيضا لوسيط الأمم المتحدة.

فقد ذكر دي ميستورا أن جولة المفاوضات الحالية ستركز على عملية الانتقال السياسي في سوريا، بما فيها وضع دستور وإجراء انتخابات.

ومنذ بدء مسار التفاوض، تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مع استبعاد أي دور للأسد.

في حين يرى النظام أن مستقبل #الأسد ليس موضع نقاش مطالبا بما وصفه بالتركيز على القضاء على الإرهاب.