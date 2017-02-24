تصويت مرتقب لمجلس الأمن على عقوبات ضد نظام الأسد

رجح دبلوماسي رفيع المستوى أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية.

ويشمل القرار المقترح فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا وعقوبات على 10 شركات مرتبطة بهجمات كيميائية، إضافة إلى 11 شخصية في النظام من المتورطين بتلك الهجمات من بينهم رئيس الاستخبارات الجوية.

وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات، وخلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن جيش النظام السوري شن هجمات كيميائية في ثلاث قرى عامي 2014 و 2015.