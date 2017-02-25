المعارضة السورية: موسكو نشرت قوات بمناطق نفوذ حزب الله

أعلنت مصادر في #المعارضة_السورية مساء الجمعة أن كتيبة من القوات الروسية انتشرت في ثكنة النبي هابيل، الواقعة جنوب غرب #وادي_بردى في #ريف_دمشق ، لتبدأ بنشر عناصرها في مناطق كانت قد أدرجتها ميليشيات حزب الله ضمن مناطق نفوذها.

وأشارت مصادر في المعارضة إلى انتشار مكثف للشرطة العسكرية الروسية في مناطق وادي بردى و طريق لبنان القديم، حيث أقامت حاجزا عسكريا قرب منطقة الهامة بريف دمشق.

وفرضت ميليشيات #حزب_الله وجودها العسكري على مدن وبلدات ريف #دمشق الممتدة من جسر بيروت مروراً بقرى وادي بردى و #الزبداني ، وصولاً إلى سرغايا والحدود السورية اللبنانية.

