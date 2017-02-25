جنيف4.. المعارضة السورية تبحث ورقة دي ميستورا

أفاد مراسل الحدث في جنيف أن المعارضة السورية تعقد اجتماعات مكثفة السبت للخروج بموقف موحد من ورقة العمل التي تسلمتها الجمعة من المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والتي تضمنت بحث المراحل الثلاث -أسس الحكم، الدستور، والانتخابات- بشكل متواز.

في حين ترفض المعارضة ذلك، وتطالب بمناقشة هذه الأمور بشكل تراتبي، "كون الانتخابات يجب أن تخضع للدستور، والدستور سيقوم على شكل الحكم"، بحسب رأيها.

كما لا تزال المعارضة تصر على المفاوضات المباشرة، وأولوية تشكيل هيئة حكم انتقالية.

إلى ذلك، أشار المراسل إلى أن الموقف النهائي للمعارضة سيعلن خلال مؤتمر صحفي لرئيس وفد المعارضة إلى جنيف نصر الحريري عند الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي. كما من المتوقع أن يجتمع دي ميستورا مع وفدي موسكو والقاهرة ووفد النظام.

وكان #دي_ميستورا وضع سقفاً زمنيا لمحادثات جنيف ينتهي في السادس من مارس، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

وعود إيجابية

يذكر أن رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف4 نصر الحريري شدد الجمعة على أن الأولوية هي للبدء في المفاوضات حول عملية الانتقال السياسي، قائلاً إنه تلقى وعوداً إيجابية من المبعوث الأممي.

وأضاف أن اللقاءات مع #دي_ميستورا تضمنت نقاشات تتعلق بالتحضير للأيام القادمة من المفاوضات، دون تحديد خطوات معينة، وتم التركيز على القضايا الإنسانية وضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وإيقاف خروقات النظام وحلفائه.

دي ميستورا "راض"

وفي ملخص لمجريات اليوم الثاني (الجمعة) من مفاوضات جنيف4، أوضح مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا مايكل كونتي أن دي ميستورا يرى أن العملية طويلة وشاقة ولا يتوقع اختراقاً قريباً، لكنه في المقابل راض تماماً عن الجاهزية التي أبداها الطرفان في الجلوس في قاعة واحدة أمس.

وأوضح كونتي قائلاً: "السيد دي ميستورا يفكر في النتائج التي أفضت لها اجتماعات (الجمعة) وسيجري المزيد من الاجتماعات السبت، وبرأيه أن هذه العملية طويلة وشاقة، لكنه راض تماما أنه وخلال فترة وجيزة أظهرت الأطراف جاهزيتها للجلوس معاً وجهاً لوجه في الجلسة الافتتاحية، وكوسيط يريد دي ميستورا للجميع الجلوس معاً لإجراء تبادل مباشر للآراء لكن ذلك ليس بالأمر اليسير."

وأضاف: "دي ميستورا سيلتقي مجموعتي موسكو والقاهرة نهاية الأسبوع لمناقشة إمكانية مساهمتهما في العملية التفاوضية.