هجمات انتحارية ضد مقرات للنظام في حمص.. وجفش تتبنى

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هجمات انتحارية استهدفت، السبت، مقرين أمنيين في حمص بوسط سوريا. وتبنتها لاحقاً جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً).

وأدى الهجوم إلى مقتل 42 على الأقل من أجهزة استخبارات #نظام_الأسد في تفجيرات استهدفت فرعي أمن الدولة والأمن العسكري في مدينة #حمص ، بحسب ما أورد المرصد. وأضاف: "قتل ستة مهاجمين على الأقل وقام عدد منهم بتفجير أنفسهم في جوار مقري أمن الدولة والمخابرات العسكرية" في وسط مدينة حمص، ثالث المدن السورية.

وأشار تلفزيون النظام السوري إلى مقتل رئيس فرع الأمن العسكري العميد حسن دعبول، وعشرات الأشخاص الآخرين. كما أشار مركز حمص الاعلامي إلى مقتل رئيس فرع أمن الدولة التابع للنظام العميد ابراهيم درويش.

في حين أوردت وسائل اعلام النظام أن 6 انتحاريين نفذوا هجمات في حمص اليوم السبت.

إلى ذلك، أورد المرصد أن اشتباكات لساعتين دارت قبل تنفيذ الهجمات الانتحارية.