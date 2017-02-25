موسكو تلوح بالفيتو ضد عقوبات على النظام السوري

أعلنت #روسيا أنها ستلجأ إلى #الفيتو ضد مشروع قرار أممي صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيمياوية.

وقال نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، وبعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الجمعة، إنه سيستخدم حق النقض إذا أدرج مشروع القرار.

وأثارت تصريحات المسؤول الروسي غضب فرنسا التي قالت إن مصداقية مجلس الأمن باتت على المحك، داعية إلى موقف دولي موحد في مواجهة انتشار واستخدام أسلحة دمار شامل ضد مدنيين، بحسب فرانسوا ديلاتر، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة.

وتقضي مسودة القرار، الذي سيُناقشه #مجلس_الأمن الأسبوع المقبل، بإدراج 11 مسؤولاً وقائداً عسكريا في النظام السوري، و10 كيانات مرتبطة به في قائمة سوداء. لكن يبدو أن روسيا - أكبر داعم دولي لنظام بشار - مصرِّة على الحيلولة دون ذلك.

