المعارضة السورية: ندين الإرهاب والإرهابيين وأولهم الأسد

اتهم وفد المعارضة السورية الى محادثات جنيف النظام بتنفيذ هجوم حمص الذي اسفر عن سقوط عشرات القتلى.



وقال عضو الوفد العقيد فاتح حسون إن قوات النظام هي من قامت بالهجوم.

وأكد وفد المعارضة السورية اكد على ان النظام يسعى الى تعطيل المفاوضات ، وشدد رئيس الوفد نصر الحريري على ان مواقف المعارضة واضحة وصريحة في إدانة كل الارهاب والإرهابيين.

وكان بشار الجعفري رئيس وفد النظام اتهم أطرافا في المعارضة المشاركة في محادثات جنيف بالإرهاب معتبرا أن المفاوضات المباشرة لا يمكن أن تجري سوى مع وفد موحد يندد بالإرهاب وليست لديه أجندة خارجية على حد وصفه.

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بدوره، حث وفدي المعارضة والنظام على عدم السماح بنجاح محاولات إحباط مفاوضات جنيف اربعة.



واضاف دي مستورا في بيان صادر عن مكتبه انه من المتوقع أن يحاول مخربون التأثير على مجريات المحادثات حسب تعبيره.

واعتبر المبعوث الاممي هجوم حمص محاولة لإحباط محادثات السلام في جنيف.

