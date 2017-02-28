جنيف.. اجتماع بين المعارضة ونائب وزير الخارجية الروسي

مع استمرار السجال حول أولوية بنود محادثات جنيف، من المتوقع أن يلتقي وفد المعارضة السورية اليوم الثلاثاء مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف لمناقشة أخر التطورات.

وأفادت مصادر للحدث أن وفد المعارضة السورية أشار الى عدم امكانية وضع دستور للبلاد دون وجود جمعية تأسيسية منتخبة، مؤكدين أن أي دستور لسوريا لن يقر دون حصول استفتاء شعبي عليه.

وتسود أجواء من التشاؤم أروقة #جنيف، فعلى الرغم من نفي مكتب المبعوث الأممي أن وفد #النظام السوري قد علق محادثاته المباشرة معه.

إلا أن المتحدث باسم وفد المعارضة، أحمد رمضان، أكد أن النظام السوري أبقى على الاتصالات الثنائية غير الرسمية مع دي ميستورا، وقال إن ذلك مرده إلى رفض النظام بشكل قاطع بحث عملية الانتقال السياسي التي تعتبر إحدى العناوين الرئيسية التي قدمها دي ميستورا في وثيقته، وفقا لقناة "الحدث" الثلاثاء.

وذكر المتحدث أنه يتوقع تدخلا روسيا بعد تجميد النظام للمحادثات.

وفي تطور جديد، تقرر تأجيل اجتماع وفد المعارضة الذي كان مقررا الثلاثاء بوفد الخارجية الروسية في جنيف.

ومن جانبه، اعتبر رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف #نصر_الحريري أن الاجتماع الذي عقده الوفد مع #المبعوث_الأممي ستيفان دي ميستورا كان أكثر إيجابية من الاجتماع السابق.

وأضاف أن المعارضة قدمت ردها حول مقترحاته للحل السياسي في سوريا، إلى جانب مذكرتين حول الوضع الإنساني الكارثي، والخروقات التي تشوب وقف إطلاق النار.

وأكد الحريري أن المعارضة لم تجد شريكا حقيقيا للانخراط بعملية تفاوضية في جنيف، متهما النظام بمحاولة تقويض العملية السياسية.