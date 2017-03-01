علوش يدعو روسيا لتنفيذ وعودها بوقف النار في سوريا

دعا عضو #الهيئة_العليا للمفاوضات محمد #علوش روسيا إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في اجتماعات #أستانا ، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر الماضي.

وتأتي دعوات علوش على خلفية الهجمات التي تشنها قوات النظام والميليشيات الموالية له في معظم الأراضي السورية.

وطالب علوش في مساء الثلاثاء بتقديم مثال واحد على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، مشيرا إلى أن عدد الضحايا في سوريا بلغ في يوم واحد نحو 79 قتيلا بينهم أطفال ونساء.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل #بوغدانوف ، قال في تصريحات سابقة لوسائل إعلام إنه "من الهراء التلميح بأن روسيا لم تف بوعودها".

