صراع محلي ودولي متعدد الأطراف على منبج

تدور مواجهات عنيفة في منبج بين قوات سوريا الديمقراطية، وقوات درع الفرات المدعومة من تركيا..

وهو صراع معقد ومتعدد الاطراف على منبج تخوضه قوات محلية مدعومة من حلفيين دوليين تركيا والولايات المتحدة.

تأسست قوات سوريا الديمقراطية في يناير عام 2015 بناء على طلب ودعم واشنطن و تعرف عن نفسها بأنها تحالف كردي وعربي وسرياني وأرمني وتركماني يقاتل داعش .

لكن في الواقع تشكل وحدات حماية الشعب الكردية اكثر من 90% من هذا التحالف الذي يقدر عدد مقاتليه بالمجمل ما بين 30 و40 الفا ويشمل مجال عملها محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

أما قوات درع الفرات التي سميت على اسم عملية عسكرية اطلقها تركيا ، تشكل فصائل من المعارضة المسلحة عمادها الاساسي أهمها "فيلق الشام" و"لواء السلطان مراد" و"الفرقة 13" ويقدر عددهم بحوالي خمسة عشر الفا

تتلقى قوات درع إسنادا بريا وجويا كبيرا من قوة المهام الخاصة المشتركة في الجيش التركي .

وأخيرا دخل خط ثالث على هذا الصراع هو النظام ومن وراءه روسيا التي اتفقت مع الاكراد على تسليمها منبج التي تتواجد في محيطها ايضا قوات اميركية خاصة لم يتوضح موقفها بعد من هذا الصراع.

