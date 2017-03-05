مساع أميركية لمناطق آمنة للسوريين على الحدود مع لبنان

نقلت صحيفة العرب اللندنية عن مصادر إن مسؤولين أميركيين بحثوا خلال زيارات لبيروت ملف إقامة مناطق آمنة للاجئين السوريين بالقرب من الحدود السورية اللبنانية..

غير أن الوضع في لبنان مختلف.. فالجزء السوري من الحدود برمته تحت سيطرة قوات النظام وميليشيات حزب الله، وهو مايفتح سيناريو إنشاء هذه المناطق داخل الأراضي اللبنانية..

هذا السيناريو استبعده محللون عسكريون، فاللاجؤون السوريون منتشرون في مخيمات في مناطق متفرقة من لبنان، ولبنان بات عاجزا عن استيعاب المزيد منهم، ولهذا يرجح الخبراء إنشاء هذه المناطق في مواقع محاذية للحدود اللبنانية كريف حمص أو ضمن محيط القلمون .. ولكن مع وجود ضمانات روسية-أميركية ولبنانية أيضاً ..

ويتزامن اقتراح إقامة مناطق أمنة للسوريين قرب الحدود اللبنانية مع خطط لإقامة مناطق مماثلة على الحدود السورية مع كل من تركيا والأردن..

