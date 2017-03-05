هذه صور طيار الأسد الجريح في تركيا

عثرت السلطات التركية على قائد المقاتلة التابعة للنظام السوري بعد تسع ساعات من البحث والذي قفز منها قبيل تحطمها بريف قضاء أنطاكيا جنوب البلاد. مصادر أمنية أوضحت أن فرق الشرطة التركية عثرت على الطيار منهكًا على بعد حوالي خمسمئة متر من موقع مظلته. وجرى نقل الطيار إلى مستشفى هطاي الحكومي لمعالجته دون الإفصاح عن اسمه أو أي تفصيل آخر.

وكان النظام السوري أعلن فقدانه الاتصال بقائد مقاتلة ميغ واحد وعشرين فيما أعلن فصيل أحرار الشام أنه أسقط مقاتلة للنظام في ريف محافظة إدلب الحدودية مع تركيا شمال غربي البلاد.

