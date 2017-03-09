أوغلو: سنضرب الوحدات الكردية بمنبج إذا لم ينسحبوا

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إن بلاده ستضرب وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة منبج السورية إذا تقدمت صوب المدينة ووجدت الوحدات هناك مطالبا إياها بالانسحاب إلى شرق الفرات.

لا يبدو أن تركيا ستقبل بسهولة بخسارة منبج بريف حلب الشمالي لصالح قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد أغلبها والتي تسيطر الآن فعلا على المدينة، موقف يتعارض مع التوجه الأميركي الداعم لهم والآخذ بالازدياد سيما بعد قرار البيت الأبيض ارسال قوات برية لدعمهم داخل سوريا.

منبج التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية في أغسطس من العام الماضي بعد طرد تنظيم داعش منها تخشى تركيا أن تتحول لصلة وصل بين مناطق سيطرة الوحدات الكردية غرب سوريا بمناطق سيطرتها في ريف حلب وتحديدا في عفرين وهو ما تعتبره تركيا خطرا كبيرا يهدد بإقامة دولة كردية على حدودها.