واشنطن تستعد لمعركة الرقة وتركيا تعتبرها "مشوشة"

كشف المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش جون دوريان عن نشر وحدة مدفعية من مشاة البحرية في سوريا مؤكدا أنها تهدف إلى تعجيل هزيمة التنظيم في الرقة.

وأضاف المتحدث باسم التحالف أن واشنطن أرسلت 400 جندي أميركي إلى منبج خلال الأيام القليلة الماضية، موضحا أن القوات الأميركية في سوريا تواصل العمل مع شركائها المحليين ولا تعتزم الدخول في مواجهات على أرض المعركة.

هذا وأكد التحالف أن عملية عزل الرقة تسير بوتيرة جيدة جدا.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أنها أبلغت رفضها لأي دور تركي في الرقة في اجتماع مع السناتور الأميركي جون مكين ومسؤولين بالجيش الأميركي الشهر الماضي.

وقالت إنها ستحاصر الرقة خلال أسابيع بعد قطع الطرق الرئيسية.

وكان وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو قد هدد بضرب وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة في بلدة منبج السورية إذا لم يغادروها.

وقال تشاووش أوغلو إن الولايات المتحدة تبدو مشوشة في خططها لشن هجوم على الرقة وعبر عن قلق أنقرة من خطط الولايات المتحدة لطلب مساعدة مقاتلي وحدات حماية الشعب في العملية بدلا من القوات التي تدعمها تركيا.