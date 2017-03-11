الصم والبكم يتعلمون إشارات جديدة لترجمة لغة الحرب

بات ذوو الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم ونتيجة للحرب على مدى أعوام، بحاجة إلى استخدام إشارات جديدة تحوي عبارات حديثة لوصف الوضع الميداني والتعبير عن معاناتهم.

معاناة مضاعفة يعيشها ذوو الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم في ظل تداعيات الحرب السورية.

فمع دخول النزاع عامه السابع أصبحت كلمات مثل #داعش وفصائل المعارضة السورية والقذائف إشارات جديدة يتعلمها #الصم و #البكم داخل هذه القاعة الصغيرة.

فيما تعرض هذه المفردات المبتكرة على صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لتتم تداولها ومناقشتها بينهم لاحقا.

يعيش الصم والبكم مسلسل دموي لا يفارق خيالهم خاصة وأنهم يواجهون صعوبات عدة تبدأ عند حواجز التفتيش المتعددة في المدينة وانتهاء بالعثور على عمل يتناسب مع طبيعة إعاقتهم.

فبحسب الاحصائيات فإن تعداد الصم والبكم في #سوريا يصل إلى نحو عشرين ألف، لكن المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن العدد قد يكون خمسة أضعاف ذلك، الأمر الذي يزيد من مأساتهم مع مستقبل مجهول المصير.